Пентагон заявил, что кассетные боеприпасы будут эффективными против войск РФ

Зампомощника Минобороны США Купер: кассетные боеприпасы будут эффективными против российских войск
Кассетные боеприпасы могут эффективно применяться ВСУ против расположенных в окопах российских войск. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер, пишет Reuters.
«Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM на поле боя будут особенно эффективны против окопов на российских позициях», — заявила представительница Пентагона законодателям во время слушаний в Конгрессе.
Ранее в США назвали причину отказа поставить Киеву кассетные боеприпасы.
«Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — уточнила Купер.
Также сообщалось, что Германия направит новый пакет военной помощи Украине.