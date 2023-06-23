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Зампомощника Минобороны США Купер: кассетные боеприпасы будут эффективными против российских войск

Кассетные боеприпасы могут эффективно применяться ВСУ против расположенных в окопах российских войск. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер, пишет Reuters.

Пентагон заявил, что кассетные боеприпасы будут эффективными против войск РФ
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«Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM на поле боя будут особенно эффективны против окопов на российских позициях», — заявила представительница Пентагона законодателям во время слушаний в Конгрессе.

Ранее в США назвали причину отказа поставить Киеву кассетные боеприпасы.

«Причина, по которой вы не видите движения вперед в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенностям о единстве союзников», — уточнила Купер.

Также сообщалось, что Германия направит новый пакет военной помощи Украине.

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