Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы

Американские власти не поставляют Киеву усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя помощника министра обороны Соединенных Штатов по России, Украине и Евразии Лауру Купер.

По ее словам, это невозможно из-за ограничений со стороны Конгресса и обеспокоенности о единстве союзников. Заявление Купер прозвучало в адрес комитета Палаты представителей по международным делам.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов найдет свое подтверждение. Киев просил Вашингтон предоставить кассетные авиационные боеприпасы МК-20.