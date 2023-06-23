Рогов: на Запорожском направлении уничтожили расчет вместе с украинской гаубицей

На Запорожском направлении уничтожили расчет вместе с украинской гаубицей, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Выполнил боевую задачу на отлично расчёт самоходного артиллерийского полка 58-й армии ЮВО с применением 152-мм дивизионной самоходной гаубицы МСТА-С", - рассказал Рогов.

На кадрах видео заметно, что на месте попадания происходят вторичные взрывы боеприпасов, которые находились рядом с орудием на позиции в лесу. Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен на Запорожском направлении.