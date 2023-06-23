Рогов: на Запорожском направлении уничтожили расчет вместе с украинской гаубицей

На Запорожском направлении уничтожили расчет вместе с украинской гаубицей, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Выполнил боевую задачу на отлично расчёт самоходного артиллерийского полка 58-й армии ЮВО с применением 152-мм дивизионной самоходной гаубицы МСТА-С", - рассказал Рогов.
На кадрах видео заметно, что на месте попадания происходят вторичные взрывы боеприпасов, которые находились рядом с орудием на позиции в лесу. Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен на Запорожском направлении.
Он подчеркнул, что заметных успехов ВСУ достичь до сих пор не смогли. При этом, по его словам, продолжаются попытки со стороны Киева занять Макаровку. Также идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное.