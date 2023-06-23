«Калашников» начал поставки «Накидки» для танков

Предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», начало поставки отечественным предприятиям машиностроения маскирующего материала «Накидка» для танков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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«Специальный защитный материал "Накидка" производства АО "НИИ стали", обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получил первые образцы «Накидки» от НИИ Стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков», — говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что в боевых действиях бронетанковую технику выводят из строя не только противотанковыми средствами, но и артиллерийскими обстрелами или ракетными атаками с больших дистанций. Обстрел ведут после обнаружения противником техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки.

«Накидка» защищает технику от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки. Деформирующее окрашивание материала также обеспечивает оптическую маскировку. Отмечается, что «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зону боевых действий.