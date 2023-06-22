Береговая охрана США: Обломки батискафа "Титан" найдены в 200 метрах от "Титаника"
Обломки батискафа "Титан" были найдены в 200 метрах от носовой части лайнера "Титаник". Об этом в четверг сообщил журналистам представитель береговой охраны США.
Напомним, батискаф "Титан" с пятью пассажирами на борту пропал в воскресенье во время погружения к обломкам "Титаника".
В ведомстве также сообщили, что обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв.
Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения в воскресенье. Компания-оператор пропавшего батискафа OceanGate сочла членов его экипажа погибшими.