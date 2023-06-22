Дания просит помощи у США в обучении летчиков ВСУ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти Дании попросили у США помощи в подготовке лётчиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Райдер сделал во время брифинга. Отмечается, что речь идёт о лётчиках, которые проходят обучение на пилотирование истребителей F-16.

«Мы получили запрос от Дании на поддержку подготовки применению F-16, в настоящее время он находится на рассмотрении», – сказал он.