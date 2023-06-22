Дания просит помощи у США в обучении летчиков ВСУ
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти Дании попросили у США помощи в подготовке лётчиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Райдер сделал во время брифинга. Отмечается, что речь идёт о лётчиках, которые проходят обучение на пилотирование истребителей F-16.
«Мы получили запрос от Дании на поддержку подготовки применению F-16, в настоящее время он находится на рассмотрении», – сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что страны Запада рассматривают Румынию в качестве места для обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.
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