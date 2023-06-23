Еще в одном украинском регионе объявили всеобщую мобилизацию

Военный комиссариат Черниговской области Украины объявил о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на странице местного военкомата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В военкомате заявили, что всем состоящим на военном учете гражданам в возрасте от 18 до 59 лет необходимо явиться «для уточнения военно-учетных данных и пригодности к прохождению военной службы».