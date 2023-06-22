В Киеве объявили всеобщую мобилизацию

Согласно документу, мужское население должно явиться в военкомат в течение десяти дней. Это касается и тех мужчин, которые не получали повестки или мобилизационные распоряжения. Обязаны прибыть в военкомат также мужчины, у которых нет прописки в Оболонском районе.