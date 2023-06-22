«Ростех» рассказал об установке уничтожающих дроны «Панцирей» на корабли

Военно-морской флот (ВМФ) России старается устанавливать зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», который может уничтожать дроны, на все корабли. Об этом на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщили ТАСС.

«Мы можем встать на любой корабль, это флот определяет. Сейчас они стараются ставить на все корабли. Это новый комплекс», — сказал представитель «Высокоточных комплексов».

Он добавил, что «Панцирь-МЕ» способен уничтожать те же цели, что и сухопутный вариант — «Панцирь-С». Представитель холдинга подчеркнул, что комплекс может поражать противокорабельные ракеты.

В материалах, представленных на стенде, отмечается, что «Панцирь-МЕ» имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки работы оператора. Комплекс, который обладает модульным принципом построения, может быть установлен на боевые корабли различных классов.