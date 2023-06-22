Пока Россия наращивает производство вооружения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависят от поставок Запада. При этом количество оружия, которое получает Украина, недостаточно для нужд ее армии, констатировал обозреватель Брайан Махер в статье для издания Daily Reckoning.

© Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

«Наши шпионы сообщают, что российские оружейные заводы выпускают огромное количество продукции. В то же время ВСУ зависят от пожертвований Запада», — написал Махер.

Как отметил обозреватель, в поставках вооружений Украине существует проблема: имеющегося количества техники недостаточно, а США и другие страны НАТО практически полностью истратили свои запасы.

Кроме того, как отметил автор материала, Россия контролирует около 20 процентов территорий, ранее входивших в состав Украины.

«Чтобы заставить их уйти, потребуются геркулесовы усилия. Осмелюсь предположить, что это практически невозможно при нынешних темпах. Мы убеждены, что это невозможно», — добавил Махер.

Ранее журналист Лукас Лейрос в материале для издания InfoBrics заявил, что Запад ожидает от Украины не победы над Россией, а лишь нанесения ей ущерба. Автор материала спрогнозировал появление «новых фронтов» в Грузии, Молдавии или Косово после поражения Украины.