В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг нанесли удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Один мирный житель в результате атаки погиб, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Он уточнил, что по городу ВСУ выпустили три реактивных снаряда, два из которых были сбиты российской ПВО.