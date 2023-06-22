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Подлодку-носителя «Посейдонов» примут в состав ВМФ в 2023 году

Атомную подводную лодку «Белгород», несущую подводные ядерные беспилотники «Посейдон», примут в состав Военно-морского флота России в 2023 году. Об этом «РИА Новости» сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Подлодку-носителя «Посейдонов» примут в состав ВМФ в 2023 году
© РИА Новости

«Как президент и сказал, в этом году примем», — сказал он на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Напомним, что «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Ее спустили на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Также носителем «Посейдонов» станет строящаяся лодка «Хабаровск». Характеристики подлодок засекречены.