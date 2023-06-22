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Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»

Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления.

Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»
© РИА Новости

Наименование присваивается за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе главы государства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе.

В среду президент присвоил 39-му отдельному вертолетному полку и 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование «гвардейская».

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