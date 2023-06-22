Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде наименование «гвардейская»
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления.
Наименование присваивается за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе главы государства.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе.
В среду президент присвоил 39-му отдельному вертолетному полку и 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование «гвардейская».