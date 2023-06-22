Стало известно о возможностях российской УМТ

«Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение», — сообщили агентству на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.