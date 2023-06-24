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Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине

Армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине
©  Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Как уточнили источники, взрывы гремят в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах.

«Российские стратегические ракетоносцы нанесли ракетный удар», — подчеркнули военкоры.

При этом по целям в Харькове были выпущены ракеты «земля-земля».

Стало известно об уничтожении российским танком наблюдательного пункта ВСУ

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактические ракеты «Точка-У». Также стало известно, что система ПВО сбила 15 снарядов американской реактивной системы запового огня (РСЗО) HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM.

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