Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине

Армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

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Как уточнили источники, взрывы гремят в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах.

«Российские стратегические ракетоносцы нанесли ракетный удар», — подчеркнули военкоры.

При этом по целям в Харькове были выпущены ракеты «земля-земля».