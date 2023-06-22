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Военный вертолет совершил жесткую посадку в Белоруссии

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, члены экипажа пострадали.

Военный вертолет совершил жесткую посадку в Белоруссии
© РИА Новости

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (совпадает с мск) в Барановичском районе. Разрушений и пострадавших на земле нет. Количество членов экипажа не уточняется, они получили телесные повреждения. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что 21 июня вертолет Airbus H415 Военно-воздушных сил Венгрии с тремя военнослужащими на борту потерпел катастрофу во время тренировочного полета в Хорватии неподалеку от города Дрниш. Министерство обороны страны заявляло, что спасатели, прибывшие на место катастрофы, обнаружили тела двух погибших членов экипажа.

Третий считается пропавшим без вести. К поискам подключили вертолеты ВС Хорватии и представителей горноспасательных служб. Причина крушения пока неизвестна.

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