Военный вертолет совершил жесткую посадку в Белоруссии

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики, члены экипажа пострадали.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (совпадает с мск) в Барановичском районе. Разрушений и пострадавших на земле нет. Количество членов экипажа не уточняется, они получили телесные повреждения. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что 21 июня вертолет Airbus H415 Военно-воздушных сил Венгрии с тремя военнослужащими на борту потерпел катастрофу во время тренировочного полета в Хорватии неподалеку от города Дрниш. Министерство обороны страны заявляло, что спасатели, прибывшие на место катастрофы, обнаружили тела двух погибших членов экипажа.