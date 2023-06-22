В ночь на 22 июня российские силы нанесли удар по складу доставленных на Украину иностранных вооружений. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные рассказали, что групповой удар по складу был нанесен высокоточным оружием Воздушно-космических сил России.

«Назначенный объект поражен, цель удара достигнута», - подчеркнули в Минобороны.

Также военные заявили, что в последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлении.

В Минобороны подчеркнули, что на Южнодонецком направлении были отражены две атаки ВСУ, а в районах села Синьковка и Новоселовского были уничтожены две группы диверсантов.

На Донецком направлении российские силы отразили четыре атаки ВСУ, украинская армия потеряла более 185 военнослужащих, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В районах Северска и Авдеевки в ДНР были уничтожены два украинских склада боеприпасов.

Также российские средства ПВО перехватили пять крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, и уничтожили 15 украинских беспилотников.

В Минобороны РФ сообщали, что 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Российские военные подчеркнули, что своих задач ВСУ не добились.