Российские «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат безэкипажные катера

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 получат безэкипажные катера. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

«Универсальные десантные корабли проекта 23900, кроме группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять безэкипажными катерами, предназначенными для противолодочной и противоминной обороны корабля», — сказал собеседник.

Источник добавил, что безэкипажные разведывательные автономные катера типа «Тайфун» оснащены беспилотниками и датчиками для обнаружения субмарин, а безэкипажные катера «Сканда» используются для поиска и обезвреживания морских мин.