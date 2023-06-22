$84.25+0.0192.00-0.07

ВКС России нанесли ночью удар по складу с поставленной ВСУ иностранной техникой

Минувшей ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по складу ранее доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Уточняется, что применялось высокоточное оружие большой дальности.

ВКС России нанесли ночью удар по складу с поставленной ВСУ иностранной техникой
© Российская Газета

"Назначенный объект был поражен - цель ракетного удара достигнута", - говорится в сводке.

Напомним, российские военные целенаправленно уничтожают технику и вооружение, передаваемое странами НАТО киевскому режиму. Удары высокоточным оружием с кораблей и авиации наносятся по складам и эшелонам с зарубежным вооружением.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители