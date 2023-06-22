ВКС России нанесли ночью удар по складу с поставленной ВСУ иностранной техникой
Минувшей ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по складу ранее доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Уточняется, что применялось высокоточное оружие большой дальности.
"Назначенный объект был поражен - цель ракетного удара достигнута", - говорится в сводке.
Напомним, российские военные целенаправленно уничтожают технику и вооружение, передаваемое странами НАТО киевскому режиму. Удары высокоточным оружием с кораблей и авиации наносятся по складам и эшелонам с зарубежным вооружением.