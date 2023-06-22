ВКС России нанесли ночью удар по складу с поставленной ВСУ иностранной техникой

Минувшей ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по складу ранее доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Уточняется, что применялось высокоточное оружие большой дальности.