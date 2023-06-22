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Путин заявил о намерении Запада воевать "до последнего украинца"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад может поставлять Украине все больше и больше техники, но мобилизационный резерв страны ограничен. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Мобилизационный резерв безграничным не является и, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», - подчеркнул он.

Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ

В то же время Путин отметил, что резерв ВСУ пока не исчерпан и российские военные должны учитывать это, выстраивая боевую работу.

«Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован», - подчеркнул президент

The Washington Post ранее сообщила, что американские чиновники во время визита в Киев предупредили украинских лидеров о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией.

По данным WP, США «усиливают давление на Киев, призывая добиться значительных успехов на поле боя» на фоне роста поставок оружия.

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