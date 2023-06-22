Бронетехника ВСУ попала на видео в «неприличной» позе

В сети появилось видео с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая по неизвестным причинам оказалась в «неприличной» позе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, что задняя часть трофейного российского танка Т-72Б3 оказалась на крыше американского бронеавтомобиля MRAP MaxxPro. Дуло танка уперлось в землю.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», танк эвакуировал подбитую бронемашину, когда в него ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Испуганные танкисты сдали назад и наехали на нее.