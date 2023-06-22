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Рогов: ВСУ пошли в атаку в 4 утра на немецких танках Leopard на Ореховском направлении

Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в новую атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня на немецких танках Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов заявил о новой украинской атаке на Ореховском направлении
© Газета.Ru

По словам Рогова, "символизм просто зашкаливает". Он отметил, что на протяжении более шести часов на данном участке фронта идут бои высокой интенсивности.

"Враг бросил в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава", - заявил Рогов.

Он добавил, что на данном участке активно работает артиллерия. Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны. Он отметил, что российские военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют. Также Рогов упомянул о том, что боестолкновения идут на трех участках Запорожского фронта: Времевский выступ, Ореховское и Васильевское направление.

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