Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в новую атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня на немецких танках Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, "символизм просто зашкаливает". Он отметил, что на протяжении более шести часов на данном участке фронта идут бои высокой интенсивности.

Он добавил, что на данном участке активно работает артиллерия. Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны. Он отметил, что российские военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют. Также Рогов упомянул о том, что боестолкновения идут на трех участках Запорожского фронта: Времевский выступ, Ореховское и Васильевское направление.