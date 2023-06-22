"Ланцет" проткнул "Леопарда" под Запорожьем
Появились кадры удара дрона-камикадзе "Ланцет" по танку Leopard в Запорожской области. Ролик опубликовал канал "Архангелы спецназа".
Затаившийся в окопе среди кустов танк огонь из засады, когда его выследил разведывательный беспилотник. Тут же прилетел и дрон-камикадзе. "Ланцет" спикировал, метя в заднюю часть башни, в боекомплект.
После попадания танк окутался густым дымом и прекратил огонь. Его экипаж теперь занимало не выполнение боевой задачи, а происходящее на борту.