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Все новые российские фрегаты и корветы получат «Цирконы»

Все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте России адмирал Николай Евменов.

Все новые российские фрегаты и корветы получат «Цирконы»
© РИА Новости

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже. Мы не отказываемся от "Ониксов" и "Калибров", они доказали свою высокую надежность», — сказал главком.

В феврале президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Кремля, сообщил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.

В январе Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.

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