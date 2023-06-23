«В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал Марочко.

Он также заявил, что судя по состоянию техники, можно отметить, что она еще не участвовала в боевых действиях.