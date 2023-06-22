Мобилизация: последние новости на сегодня 22 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 июня 2023, в материале «Рамблера».

На частичную мобилизацию курганские власти потратили десятки миллионов рублей

Курганское правительство выделило на частичную мобилизацию в 2022 году 36 млн рублей. Такие данные приведены в отчете о расходовании средств резервного фонда правительства Курганской области, пишет URA.RU.

В документе указано, что большая часть средств — 33 млн рублей — ушла в областной департамент образования и науки. Оставшаяся сумма направилась департаменту экономического развития, администрациям округов и городу Кургану.

Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Солдат РФ из Забайкальского края сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов, пишет URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Забайкалец, наш боец, находящийся в зоне СВО, воспользовался эффектом неожиданности и сбил вражеский дрон мешком с продуктами», — написал он.

По его словам, военный с позывным «Тунгус» отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию. Именно там он и заметил вражеский дрон. Он скрылся в траве, поэтому управляющий аппаратом человек потерял его. Тогда солдат резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.

За этот поступок «Тунгус» был награжден медалью «За отвагу».

Многодетная беременная мать возит сладости для участников СВО

Анна Арбатская, мать четверых детей и победитель Всероссийской премии «Женщина Z», возит солдатам на передовую гуманитарную помощь. Об этом пишет URA.RU.

«Меда везу, сладости везу, естественно к чаю, там и печенье и вафли, конфеты, конечно же», — рассказала женщина, добавив, что доставит солдатам еще много других вещей.