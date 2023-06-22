Военный аналитик предрек итог конфликта на Украине

Этот год станет решающим в ходе боевых действий на Украине. Уже к осени страны Запада будут настаивать на дипломатическом решении конфликта. Такое мнение выразил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

«Именно этим летом произойдет тот момент, когда Европа, по сути, откажется от поставок серьезных пакетов вооружений», — считает эксперт.

Он уверен, что уже к лету союзники Вашингтона поставят США жесткий вопрос: поставлять вооружение и дальше они больше не могут, надо решать ситуацию в кратчайшие сроки. Все предпосылки для мирного исхода есть, считает Михайлов.

«Запад начнет замораживать конфликт к осени, предлагая какие-то нестандартные варианты, возможно, через предложения сделать Украину особым членом НАТО в замороженном военном конфликте при гарантиях безопасности для России», — предположил он.

Аналитик полагает, что гарантией для российской стороны может выступить совместный со странами Запада документ. Россия неоднократно говорила, что без выполнения ряда ее условий смысла инициировать мирные переговоры нет, потому что Москва попросту не подпишет никакие бумаги.