Спецоперация на Украине 22 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 июня 2023 года.

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО), использовав 10 ракет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, под обстрел попал Никитовский район.

Мэр Горловки ранее проинформировал, что украинская сторона ударила по поселку Гольмовский из РСЗО «Град».

Сальдо предрек провал возможному наступлению ВСУ в Херсонской области

Украинские военнослужащие потерпят поражение, если решат пойти в наступление в Херсонской области. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия», передает Lenta.ru.

Он считает, что возможное наступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области обречено на провал, их техника и солдаты будут уничтожены. Он также предположил, что в случае наступления украинская сторона бросит вперед пехоту из мобилизованных граждан, оставив заградотряды из боевиков позади.

Военный эксперт оценил потери ВСУ с начала контрнаступления

Потери украинской стороны с начала контрнаступления не критические, но очень большие. К такому выводу пришел военный эксперт Василий Дандыкин, пишет Lenta.ru.

Он привел в доказательства слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 245 танков и 678 бронемашин. Эксперт считает, это три-четыре полноценные бригады ВСУ из девяти.

«Это очень большие потери украинских сил. Не критические — еще остались резервы, — но очень большие», — подчеркнул Дандыкин.