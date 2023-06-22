Группировка «Восток» уничтожила танки и броневики ВСУ
Российские военные поразили украинские войска, готовившиеся к наступлению на южнодонецком направлении. Об том сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что передовыми подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки.
«Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов», — заявил Чехов.
Также он рассказал, что силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Кроме этого, расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил беспилотник «Лелека».
Минобороны сообщило об отбитой атаке украинских войск у Новоданиловки на запорожском направлении. Отмечается, что противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.