Военный эксперт оценил потери ВСУ с начала контрнаступления

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. Его слова передает газета «Известия».

Дандыкин напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который на встрече с выпускниками военных вузов 21 июня сказал, что силы противника потеряли 245 танков и 678 бронемашин. По оценке эксперта, это три-четыре полноценные бригады ВСУ из девяти, собранных для контрнаступления.

«Это очень большие потери украинских сил. Не критические — еще остались резервы, — но очень большие», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что таких потерь не ожидал никто. «И сам Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут все сложно», — добавил он.

В частности, проблемы у украинских сил возникли на юге, где все забуксовало, и на севере, где начали продвижение российские военные. По его словам, тактические успехи уже есть в районе Марьинки и Северска.

«Противнику надо думать, как отразить удар существующими силами, или перебрасывать туда резервы с юга», — заключил эксперт.