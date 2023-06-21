Министр обороны Британии не планирует становиться генсеком НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не собирается становиться следующим генсеком НАТО. Об этом сообщает издание Economist.

«Этого не произойдёт», – ответил министр на вопрос журналистов о том, займёт ли он место Столтенберга.

Уоллес также добавил, что власти США хотели бы, чтобы на этом посту остался сегодняшний генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что, по его мнению США, хотят видеть на этом посту кого-нибудь из премьер-министров. Как уточняет источник, Белый дом мог бы счесть подходящей кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. При этом сам Уоллес утверждает, что процесс отбора остаётся открытым.