В Анкаре напомнили условие для вступления Швеции в НАТО

Спикер парламента турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО, пока страна не выполнит свои обязательства по борьбе с терроризмом, предусмотренные Мадридским меморандумом. Об этом сообщает телеканал TRT.