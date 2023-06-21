В Анкаре напомнили условие для вступления Швеции в НАТО

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения конкретных обязательств
Спикер парламента турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО, пока страна не выполнит свои обязательства по борьбе с терроризмом, предусмотренные Мадридским меморандумом. Об этом сообщает телеканал TRT.
«Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку», – заявил Куртулмуш.
Эти слова прозвучали на фоне того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от Швеции практического применения вступившего в силу 1 июня антитеррористического законодательства.
Ранее Глава МИД Швеции потребовал от Турции начать процесс ратификации заявки в НАТО.