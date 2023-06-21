НАТО определит количество и оснащение войск в высокой боевой готовности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующем саммите в Вильнюсе альянс определит количество и оснащение войск при высокой боевой готовности. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Кроме того, страны альянса примут новый пакет помощи Украине, чтобы ВСУ «совершили переход от советской модели к стандартам НАТО».
«С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО» – заявил Столтенберг.
Он также добавил что на предстоящем саммите, НАТО изменит некоторые показатели для своих участников.
«Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция», – добавил он.
Ранее Великобритания поддержала идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО.