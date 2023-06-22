Кадырову подарили сделанный донецким кузнецом пулемет из снарядов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок макет пулемета, выкованный кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из украинских снарядов, заявил руководитель Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев.

«Видите? Дарят пулеметы, а мы будем стрелять из пулеметов», – отреагировал Кадыров.

Глава района пояснил, что пулемет изготовлен из снарядов и автоматных гильз, выпущенных украинскими военными. На нем выбита надпись «Ахмат – сила» в память о погибшем президенте Чечни Ахмате Кадырове.