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Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram.

Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки
© globallookpress.com

Как рассказал Кадыров, военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе населенного пункта. В свою очередь, это открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра.

«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — выразил мнение глава Чечни.

По его словам, на данный момент «враг думает лишь о выживании», а об ответных мерах «и речи быть не может».

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