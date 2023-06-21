Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Кадыров, военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе населенного пункта. В свою очередь, это открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра.

«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — выразил мнение глава Чечни.