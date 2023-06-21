В ГУР подтвердили ракетные атаки штаб-квартиры разведки в Киеве

Главное управление разведки Украины признает, что их штаб-квартира в Киеве подверглась атаке. Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов, сообщает РИА Новости.

"Главное, что мы должны знать: да, атаки были", - сказал Юсов в эфире телеканала "Киев".

При этом он заявил, что работа ГУР "не останавливалась ни на час".

30 мая Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по пунктам принятия решений на Украине, где готовили теракты. По данным СМИ, одной из целей стало именно здание Главного управления разведки.

Попадание в ставку ГУР подтвердил и экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива.

Наконец, уже 21 июня газета Economist сообщила, что ВС России наносили удары по зданию ГУР Украины в Киеве дважды - в марте 2022 года, и в конце мая 2023-го.

Также сообщалось, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в результате майского удара был ранен и госпитализирован.