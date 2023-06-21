В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО

Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, передает Independent.

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Министр во время конференции по восстановлению Украины отметил, что Лондон «весьма благосклонно» отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок.

«Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО», — подчеркнул дипломат.