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В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО

Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, передает Independent.

В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО
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Министр во время конференции по восстановлению Украины отметил, что Лондон «весьма благосклонно» отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок.

«Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО», — подчеркнул дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет «совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО».

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