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В Нидерландах сообщили, что ЕС введет санкции против производителей оружия для ВС РФ

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций в отношении России введет меры против производителей оружия и поставщиков электроники для Вооруженных сил РФ, а также лиц, связанных с эвакуацией детей с Украины. Об этом заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

ЕС введет санкции против производителей оружия для ВС РФ
© РИА Новости

"Рад, что ЕС достиг политического соглашения по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на усиление подхода ЕС к [борьбе] с обходом санкций. Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия, лиц, ответственных за похищение украинских детей, и поставщиков электроники российским спецслужбам", - написал он в Twitter.

По его словам, новые санкции "усложнят России задачу по поддержанию своей военной промышленности".

Ранее в среду постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета санкций против России.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила ранее, что 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с мерами, которые приняли Россия и страны-партнеры для преодоления западных санкций. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию, невзирая на запреты ЕС. ЕК отмечала, что предложенные ею в рамках 11-го пакета запретительные меры должны блокировать торговлю на сумму в €11,4 млрд в год.

Это предложение вызвало острые споры между странами Евросоюза, опасающимися, что экстерриториальный характер таких санкций еще более осложнит отношения ЕС с другими странами мира. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия в результате была вынуждена уже дважды смягчать формулировки своего санкционного проекта, таким образом, его объем на данный момент неизвестен. Предыдущий пакет санкций был принят 25 февраля.

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