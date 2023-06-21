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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
© lenta.ru

По данным авторов поста, атака со стороны Украины произошла ночью. Село обстреляли из минометов. В результате оказались посечены заборы и выбиты стекла.

19 июня было опубликовано видео предположительной атаки беспилотника на село Новая Таволжанка Белгородской области. На кадрах виден горящий объект, который падает с большой высоты. Перед этим сообщалось об отражении налета БПЛА на расположенную в Новой Таволжанке электростанцию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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