ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным авторов поста, атака со стороны Украины произошла ночью. Село обстреляли из минометов. В результате оказались посечены заборы и выбиты стекла.
19 июня было опубликовано видео предположительной атаки беспилотника на село Новая Таволжанка Белгородской области. На кадрах виден горящий объект, который падает с большой высоты. Перед этим сообщалось об отражении налета БПЛА на расположенную в Новой Таволжанке электростанцию.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).