Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным авторов поста, атака со стороны Украины произошла ночью. Село обстреляли из минометов. В результате оказались посечены заборы и выбиты стекла.

19 июня было опубликовано видео предположительной атаки беспилотника на село Новая Таволжанка Белгородской области. На кадрах виден горящий объект, который падает с большой высоты. Перед этим сообщалось об отражении налета БПЛА на расположенную в Новой Таволжанке электростанцию.