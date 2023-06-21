Стало известно о попадании ВСУ в «огневой мешок» в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

По его данным, пока населенный пункт остается в серой зоне.

«Расположенное в низине село превращено в руины, подразделения ВСУ уничтожаются огнем танков, артиллерии и авиации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 5-му батальону 128-й украинской горно-штурмовой бригады пришлось вывести из села большую часть личного состава и технику, уцелевшую после удара Вооруженных сил (ВС) России.

Из сообщений военкоров также следует, что основные силы противника сосредоточены между Пятихатками и Лобковым. Там сейчас идут бои с применением тяжелого вооружения. Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам в районе данных населенных пунктов, а также в тыловых зонах — возле Каменского.