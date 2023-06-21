Болгария готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи

"Военная помощь сравнима по объему и видам [вооружения] с первым пакетом и будет предоставлена в соответствии с потребностями Украины и нашими возможностями в соответствии с решением парламента страны. Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - сообщил глава военного ведомства.