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Путин назвал важнейшую задачу России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду, которая является "залогом военной безопасности страны и мировой стабильности". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", — заявил президент РФ.

По его мнению, также безусловным приоритетом является развитие армии и обеспечение надежности страны. Путин добавил, что в текущий момент около 50% соединений и частей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новыми ракетными комплексами "Ярс".

Путин также добавил, что в скором времени на боевое дежурство должны поступить пусковые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой.

Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство

Ранее Путин говорил, что первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года, в феврале 2023 он сообщил, что "Сарматы" заступят на боевое дежурство с новой тяжелой ракетой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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