Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что российские военные уничтожили большое количество различной западной бронетехники. Об этом пишет РБК.

«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», - подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что при отражении наступления ВСУ была уничтожена, в том числе, американская и французская бронетехника. Президент добавил, что она превосходно горит.

В настоящее время на фронте наблюдается затишье, отметил Путин. По его оценке, это связано с тем, что Украина понесла большие потери в живой силе и боевой технике.

Противник занимается тем, что комбинирует из разбитых бригад новые подразделения, восстанавливает боеспособность, предположил глава государства.

По мнению Путина, Киев опасается столь же масштабных потерь при продолжении контрнаступления, так как они могут привести к утрате боеспособности ВСУ в целом.

Наступательный потенциал украинской армии не исчерпан, резюмировал президент.