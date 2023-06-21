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Путин заявил о наличии резерва у ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остались резервы. Слова главы государства привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин заявил о наличии резерва у ВСУ
© Lenta.ru

«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — пояснил президент.

Также он отметил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, из-за этого на данный момент наблюдается затишье. По его словам, противник опасается подобных потерь в будущем.

Ранее Путин заявил об отсутствии успехов украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что ВСУ не удается добиться результата благодаря мужеству российских солдат. Понесенные украинскими войсками человеческие потери президент назвал трагедией.

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