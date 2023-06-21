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Столтенберг назвал причины медленного контрнаступления ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал причины медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Tagesspiegel.

«Местность трудная, а Российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперед нелегко», — объяснил глава альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Он также сообщил, что Вооруженные силы России заминировали 200 тысяч квадратных километров территории.

«При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — добавил президент.

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