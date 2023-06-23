Названы достоинства российской ракеты «Сармат»

«Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету "Сармат" из шахты (…), на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели. Каждая боеголовка имеет свой адрес цели», — сказал он.