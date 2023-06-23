Названы достоинства российской ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) стратегического ракетного комплекса «Сармат» может нести к цели более десяти боеголовок. Достоинства российской ракеты Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом.
«Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету "Сармат" из шахты (…), на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели. Каждая боеголовка имеет свой адрес цели», — сказал он.
Вторым достоинством «Сармата» стала увеличенная до 15-16 тысяч километров дальность полета. Литовкин отметил, что ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.
«А у нашего вероятного противника на юге нет никаких средств противоракетной обороны», — подчеркнул эксперт.
По его словам, непредсказуемая траектория полета всех боеголовок — это третье достоинство «Сармата». Они могут в воздухе менять курс по крену и тангажу.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время.