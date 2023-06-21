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Путин встретился с выпускниками военных вузов в канун Дня памяти и скорби

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных учебных заведений. Президент рассказал им о состоянии вооруженных сил, а также обсудил спецоперацию. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце в канун Дня Памяти и скорби. Участие во встрече также принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе выступления глава государства рассказал бывшим курсантам, что Россия гордится участниками СВО. Страна всячески поддерживает своих защитников, добавил Путин.

Путин встретился с выпускниками военных вузов в канун Дня памяти и скорби
© Слово и Дело
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