Путин встретился с выпускниками военных вузов в канун Дня памяти и скорби

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных учебных заведений. Президент рассказал им о состоянии вооруженных сил, а также обсудил спецоперацию. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце в канун Дня Памяти и скорби. Участие во встрече также принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе выступления глава государства рассказал бывшим курсантам, что Россия гордится участниками СВО. Страна всячески поддерживает своих защитников, добавил Путин.