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Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска

Власти продолжают поставлять ударных беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска
© РИА Новости

«Продолжится совершенствование систем производства контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил Путин и пообещал форсировать их массовый выпуск.

По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья. «Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи», — добавил он.

Ранее Путин поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство России. В поручении президента также сказано, что будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в области.

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