Путин: наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе СВО

Солдаты и офицеры ВС РФ стойко сражаются в ходе спецоперации, отстаивают территориальную целостность страны и ее суверенитет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

"В наши дни наследники поколения героев Отечественной, Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость. В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 году - крымчане и севастопольцы", - сказал глава государства.

"Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины", - подчеркнул он.

Обращаясь к участникам встречи, Путин поздравил их с успешным завершением учебы. Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в нем приняли участие лучшие выпускники вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

"Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу", - подчеркнул глава государства.

По его словам, именно эти качества, как и талант выдающихся полководцев РФ, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа, становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу России и всего мира.