МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении
Южная группировка Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции в течение суток успешно отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, уничтожено до 400 военных противника. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.
По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на донецком направлении уничтожено до 400 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, а также 8 автомобилей.