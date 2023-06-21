МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции в течение суток успешно отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, уничтожено до 400 военных противника. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.