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МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции в течение суток успешно отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, уничтожено до 400 военных противника. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МО РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении
© РИА Новости

"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на донецком направлении уничтожено до 400 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, а также 8 автомобилей.

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